Hõimupäeva tähistatakse suurkontserdiga

Oktoobrikuu kolmas laupäev on soome-ugri rahvastele pühendatud riiklik tähtpäev. Hõimupäeva tähistamiseks on Anne Türnpu ja Eva Klemets seadnud lavale Veljo Tormisele pühendatud kontserdietenduse "Soome-ugri maastikud", mida esitavad segakoor Vox Populi, lastekoor Ellerhein, Türnpu meeskoor ja kammernaiskoor Lu. Kontserdi muusikalise osa on kokku pannud Janne Fridolin, kaasa teevad näitlejad Ursel Tilk ja Sander Roosimägi.

Kontsert toimub laupäeval, 21. oktoobril Vabal Laval Telliskivi loomelinnakus Tallinnas.

Lavastaja Anne Türnpu juhtis tähelepanu soomeugrilaste sarnasustele, mitte välistele, aga sisemistele. "Meie, soomeugrilaste muusikamaastikud on sarnased – sügavuti minevad lihtsad meloodiad. Meie, soomeugrilaste hingemaastikud on sarnased – omaetteolijad, kōrvaltvaatajad. Sarnased on peremaastikud, kuhu kuuluvad laste kõrval vanaisad-vanaemad ja ka esivanemad. Sarnased on keele- ja kōnemaastikud, tihtipeale avastame, et kõneleme iseendaga, taimede ja loomadega, kōneleme võõrastega võõras keeles ja omadega kodumurdes. Ja alustame tasakesi," ütöes Türnpu.

Päev jätkub kell 17 suure pärimusmuusikakontserdiga, kus astuvad üles külla saabunud folklooriansamblid Komimaalt, Marimaalt, Udmurtiast, Ungarist, Karjalast ning põhjarahvaste hantide ja sölkuppide esindajad. Terve nädala Harjumaal, Virumaal ja Lõuna-Eestis kultuurikeskustes ja koolides oma kultuuri tutvustanud muusikud esitavad Tallinnaski sugulasrahvaste iidseid laule-pillilugusid nii traditsioonilises kui ka maailmamuusika võtmes.

Kell 20 astuvad lavale juunikuus Tallinnas Vabaduse väljakul Soome100 kontserdil duona menuka debüüdi teinud muusikud äärealadelt – võrukeelne folklaulja Mari Kalkun ja saami räppar Ailu Valle, kes panevad kokku kõlama võrukeelse regilaulu ja põhjasaamikeelse räpi. Mari on varem öelnud, et tema mõtetes ei ole pärimusmuusika ja regilaul ning räpp eri maailmad. "Mõlemad peegeldavad ümbritsevat ja annavad edasi mingit ainuomast tunnetust," ütles ta. Mõlemat muusikut huvitavad ka sarnased teemad, nagu looduskeskkond, hingemaailm, aga ka ühiskonnas olemise küsimused.

Hõimupäeva tähistatakse ka Tartus – kogu perele suunatud tasuta üritusel pühapäeval, 22. oktoobril esinevad Eesti rahva muuseumis soome-ugri aladelt pärit ansamblid ning kohalikud lauljad ja pillimehed, esitletakse Udmurdimaa moekunstniku Tatjana Moskvina loomingut ning saab vaadata ERM-i soome-ugri multifilme ja poeetilist dokumentaalfilmi koltasaamidest "Kuumetsa Kaisa".

Kohalike soome-ugri seltside liikmed korraldavad nii Tallinna kui ka Tartu kontserdil väljapaneku soome-ugri rahvaste käsitööst, disainist ja raamatutest. Lisaks kostitatakse publikut omatehtud rahvustoitudega.

Tava tutvustada oktoobrikuu kolmandal nädalal hõimurahvaid ja nende kultuure sai alguse juba 1931. aastal, kuid katkes nõukogude ajal. 1988. aastal traditsioon taaselustati ning 2011. aasta märtsis võeti riigikogus vastu otsus tähistada hõimupäeva oktoobrikuu kolmandal laupäeval riikliku tähtpäevana, kui heisatakse riigilipud.