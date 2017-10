Kas Ivo Linnat õnnestub ära petta: kas laulab Linna, Sepp või Tamm

Täna oma uut albumit ja raamatut esitlenud Ivo Linna võttis vastu põneva

väljakutse ja püüdis otse-eetris ära arvata, kas kõlab tema enda, Kalle Sepa

või Raivo E. Tamme hääl.

Ivo Linnat on läbi aastate jäljendanud paljud muusikud. Viimaste aastate

säravaimad etteasted on olnud Kalle Sepa esituses näosaates ja Raivo E. Tamme

oma lavastuses "Mina olen Ivo Linna". ETV saates "Ringvaade" selgus aga, et

Ivo Linnat on võimatu ära petta.

"Tegelikult, kui ma seda noort härrat nägin laulmas, siis ma olin kõrvaltoas

ja mõtlesin, et kas ma olen täiesti hulluks läinud. Ta tegi seda võrratult

tegelikult. See on selge, et iga inimese häälespekter on erinev, aga ta jõudis

väga lähedale. Au talle," kiitis Linna Kalle Sepa etteastet TV3 saates "Su nägu kõlab tuttavalt".

Tubli tulemusega sai hakkama ka Raivo E. Tamm. "Ta tegi seda etendust väga hästi. Minul oli seda väga lõbus vaadata. Et ta võttis selle julguse seda teha, ta on suur näitleja ja vedasselle rolli väga hästi välja," kiitis Linna.