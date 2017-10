Loore Martma ja Marko Reikop pidasid teeõhtut

"Tegelikult teel on väga palju erinevaid külgi, mitte ainult maitse, vaid ka tunne," kirjeldas Martma ETV saates "Ringvaade".

Martma pakkus Reikopile kaamerate ees Jaapanist pärit matcha teed. "Maitseb nagu miso supp," kommenteeris Reikop vetikamaitselist vedelikku.

Reikop lisas, et oluliselt lihtsam on visata teepakk tassi. Martma ütles, et temale on teejoomine rituaal. "Ta ei ole solvav, aga see on see, kuidas sina tahad oma aega veeta ja kuidas mina tahan oma aega veeta. See on osa minu päevarituaalist, et ma saan rahulikult võtta aega ja maitsta teed," rääkis Martma.