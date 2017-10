Eesti vanu rahvapille näidatakse Brüsselis

Brüsseli muusikainstrumentide muuseum asub linna südames kaunis hoones. Näitusel on täies ilus väljas kuus pilli alates torupillist. Infoekraanide vahendusel saab lugeda, vaadata ja kuulata paarikümne muusikariista lugu, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Kui võrrelda nende ja meie pillikogu, siis neil on 8000 pilli, Eesti teatri- ja muusikamuuseumil on üle 800 pilli, meil ei olegi mõtet tulla siia sellega, et see on väga ilus ja vinge viiul, meie peame tulema siia sellega, mis meil on erilist, ja see on see, et meie rahvapillid on elus," lausus teatri- ja muusikamuuseumi kuraator Risto Lehiste.

Muusik Eeva Talsi on Eesti rahvapillidega hästi tuttav. "Mina olen paljusid pille varem näinud ja lugenud nende kohta ja mitmed pillid on endal olemas," tõdes ta.

Näitus on osa Eesti Euroopa Liidu eesistumisele ja riigi 100. sünnipäevale pühendatud kultuuriprogrammist.