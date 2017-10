The Pussycat Dollsi liikmed eitavad seost prostitutsiooniga

Bändi endine liige Kaya Jones avaldas möödunud nädalal sotsiaalmeedias, et The Pussycat Dollsi lauljaid ahistati korduvalt seksuaalselt. "Meid kõiki ahistati, öeldi, et maga kõigiga, kellega kästakse," kirjutas naine emotsionaalses avalduses, vahendas BBC.

My truth.I wasn’t in a girl group. I was in a prostitution ring.Oh & we happened to sing & be famous. While everyone who owned us made the $ — KAYA (@KayaJones) October 13, 2017

The Pussycat Dollsi lauljad tegid nüüd ametliku avalduse, kus teatasid, et ei olnud teadlikud olukorraga, mida Kaya Jones läbi elas. "Me ei saa võtta omaks valesüüdistusi nagu oleksid ülejäänud bändiliikmed löönud kaasa olukordades, mida tegelikult ei toimunud," seisis avalduses. Küll aga pakuti oma looga välja tulnud Kaya Jonesile omapoolset tuge.

Bändi liikmed avaldasid kurvastust, et Jonesi väited vähendavad The Pussycat Dollsi saavutuste olulisust. "Ühtlasi tõmbavad need väited tähelepanu miljonitelt ohvritelt, kes oma ahistamiskogemustest räägivad," seisis ühisavalduses. "Me seisame kõigi nende naiste taga, kes räägivad julgelt avalikkusele oma jubedaid kogemusi ahistamise ja ärakasutamisega."

The Pussycat Dollsi asutas koreograaf Robin Antin 1995. aastal burleski tantsugrupina. Bänd on aastate jooksul teinud koostööd Britney Spearsi, Pinki ja Brittany Murphyga. 2003. aastal jätkas trupp popansamblina. Kaya Jones liitus ja lahkus bändist enne nende avasinglit "Don't Cha" 2005. aastal.

Robin Antin on Kaya Jonesi väiteid nimetanud naeruväärseteks. "Ta otsib selgelt oma 15 minutit kuulsust," kommenteeris naine The Blastile.

Jones on talle vastuseks öelnud, et Antin ei pea tema sõnu uskuma. "See teema on muutunud kõikide teiste abistamiseks maailmas, kes kardavad oma ärakasutajatele vastu astuda," ütles ta.