Trummi ja bassi suurnimi Black Sun Empire tuleb Eestisse

Lisaks astuvad reedel Factory peokohas üles veel COD3X (Eatbrain, Bad Taste, Blackout, RU), Mean Teeth (NeurofunkGrid, Bad Taste, Renegade Hardware), Headread (DSCI4, Kos.Mos Music), To-Sha & Qba (R2, Tjuun In) ja Insect (KLDR).

Ohtrad singlid ja kuus stuudioalbumit on 1993. aastast alates koos muusikat teinud mehed muusikažanri tugevateks juhtfiguuriteks. Muljetavaldavad oskused plaadimängijate taga ja inspireerivad produktsioonid on viinud Black Sun Empire’i Hollandist välja laia maailma esinema maailmakuulsatele festivalidele nagu Glastonbury, Tomorrowland ja Electric Daisy Carnival.

Tallinna viimati 2010. aastal külastanud trummi ja bassi suurnimi on tagasi Eestis sel aastal avaldatud albumi "The Wrong Room" tuuri raames.

