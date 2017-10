Eero Reinu pärast "Terevisiooni": naudin rokkmuusiku tõelist elu

Reinu ja tema kaaslased puhusid elu sisse ansamblile Hõbeniit ning annavad täna õhtul üle pika aja ka fännide rõõmuks kontserdi. "Olgem ausad, aastas korra selline suurem kontsert anda on suur väljakutse," tunnistas Reinu ETV2 saates "Eesti TOP 7".

Reinu avaldas saatejuht Kaidor Kaharile, et elab pärast "Terevisioonist" lahkumist tõelist rokkstaari elu. "Just seda ma olen. Magan hommikul kaua, siis lähen proovi ja naudin rokkmuusiku tõelist elu," ütles Reinu.

2010. aastal alguse saanud bänd avaldas üle pika aja ka uue glamuurist pakatava muusikavideo "Laima". "Üks ilus lugu vajas ka pilti. See pilt sai salvestatud mõned aastad tagasi, aga nagu ikka, loominguline kriis. Ei leidnud seda hetke ja inimest, kes selle video võtaks ja vormistaks ära. Tänaseks päevaks on see purki saanud, on nähtav ja võib-olla väike kummardus meile endile," avaldas Reinu.

Hõbeniit on glam-rock kollektiiv, kus suur rõhk on sädelevatel kostüümidel. "Visuaal on üks muusika osa. Tänaseks päevaks on kostüümid küll läbi kantud, me ei tea, mis me järgmiseks kontserdiks selga paneme. Et see sära veel rohkem kuulajani kanduks, on vaja ka sära lava pealt näidata," selgitas bändimees Arian Levin.

Hõbeniit esineb täna õhtul baaris Kivi Paber Käärid.