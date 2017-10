Ela kaasa eksperimendile: nutinarkomaan Tõnis Niinemets loobus nädalaks nutiseadmetest

"Ma loobun nädalaks ajaks nutiseadmetest. Loobun igasugusest sotsiaalmeediast. Vana telefon jääb kõrvale, kaob ära messenger, kaob ära Instagram, Facebook, Youtube, Postimees, mõttetu scrollimine ja lihtsalt mölutamine," selgitas Niinemets eksperimendi sisu.

Sellise katseni viis näitlejat uudis, et mees, kes leiutas Facebooki like-nupu, loobus ise Facebooki kasutamisest sootuks. "See on ootamatu. See on sama hea, kui see mees, kes leiutas Pampersi, paneks ükspäev oma lapsele marlilapi alla. Või kui Enn Pant enam Tallinkiga üldse Soome ei sõidaks," sõnas Niinemets, kelle sõnul on viimase 25 aastaga inimeste hulgas depressioon tõusnud 70% ning seda suuresti igasuguse sotsiaalmeedia tõttu. Ärevus ja keskendumisraskused on sagedased häired nagu ka hirm uudistest maha jäämise ees.

"Ju on see nii ka minuga," arvas Tõnis. "Ma ei tea, mis nähud need on, mis peaksid minuga juhtuma. On uus asi - nutinarkomaania - , see on uus termin ja võib-olla olen ka mina nutinarkomaan. Mu naine on mulle öelnud, et tihti pole mõtet minuga rääkida sellepärast, et ma ei suuda kuulata, mida ta räägib. Järelikult keskendumisraskused mul on."

Seetõttu ongi Tõnis nüüd nädalaks ajaks pannud oma nutitelefoni ära ning võtnud kasutusele veidi vanamoodsama nuppudega seadme. "Ütlen ausalt, see on üks igavamaid telefone maailmas," sõnas Tõnis. Lisaks on tal ka märkmik, kuhu oma mõtteid kirja panna.

ERR Menu lehel saab nädala jooksul olla kursis, kuidas Tõnis Niinemetsal sõltuvusravi edeneb, kas ja millised nähud tekivad ning kuidas mees ennast tunneb.