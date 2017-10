Mari Kalkun kirjutas loo mõeldes metsavendadele

"Mõtsavele mäng" on kirjutatud, mõeldes tuhandetele metsavendadele, kes varjasid end teise maailmasõja ajal ja järel sügavais laantes, et võidelda nõukogude võimu julmuste vastu ja hoiduda küüditamisest. Mets muutus pikkadeks aastateks nende koduks, mida pidi väga hästi tundma, et seal hakkama saada. "Laul on loodud traditsioonilises Lõuna-Eesti võtmes ja ehitatud üles mängu või kahekõnena metsavennna ja tema tagaajaja vahel," kommenteeris pala Mari Kalkun. "Pärimusmuusikas kasutatakse sellist võtet sageli lootuses, et see, millest laulad, enam kunagi ei kordu," lisas Kalkun.

Mari Kalkuni kolmas sooloplaat "Ilmamõtsan" jõuab müüki 10. novembril ja seal on peal 12 lugu. Mari Kalkuni muusika saab inspiratsiooni eeskätt loodusest ja inimese eluringiga seotud pärimusest.

Plaadi nimi "Ilmamõtsan" tuleneb võrokeelsest väljendist "ilmalaanen" ja tähistab maailma tervikuna, ent ka meie siseilmu. "Võromaalase jaoks on maailm võrreldav suure metsaga," selgitab Kalkun. "Metsa kaudu mõtestatakse nii ennast kui ka maailma. "Ilmamõtsan" on minu maailm nii, nagu ma seda praegusel hetkel tajun. Minu kodu on Võrumaal, kuid ringireisiva muusikuna kogen loomulikult enda ümber ka seda "suurt" globaalset maailma ning selle võlu ja valu. Tunnen, et tänu oma tugevatele juurtele suudan ses kihutavas maailmas püsti püsida ja hakkama saada," ütles Kalkun.

Järgmisena saab Mari Kalkunit Eestis kuulata hõimupäevade kontserdil Tartus (20. oktoober) ja Tallinnas (21. oktoober), kus ta esineb koos saami räppar Ailu Vallega.

Mari Kalkunilt on seni ilmunud neli albumit, neist kaks, "Üü tulõk" (2007) ja Vihmakõnõ" (2010) on sooloplaadid. Tema muusikat on avaldatud ja ta on esinenud nii Euroopas kui ka viimasel ajal järjest tihedamini Jaapanis. 2015. aastal rahvusvahelise ansambliga Mari Kalkun & Runorun salvestatud album "Tii ilo" nomineeriti 2015. aasta etnomuusika albumi tiitlile nii Eesti kui ka Soome muusikaauhindadel.