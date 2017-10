TV3 ajakirjanik: info Laura Kõrgemäe kohta tuli tuntud eestlaselt

Sükijainen paljastas, et vihje Kõrgemäe kahtlasest ärist jõudis temani ühe tuntud eestlase kaudu, kellega ajakirjanik ise sõbrasuhetes on. "See tuli nagu mingis peosituatsioonis, ma küsisin ka, et misasja, kas päriselt," meenutas Sükijainen Raadio 2 saates "Agenda".

Uurimistööd alustas Sükijainen juba suve lõpus. "Mis tegi minu jaoks selle usaldusväärseks, on see, et mitte ükski tüdruk või vilepuhuja ei tulnud meile ukse taha. Ma pidin kurja vaeva nägema, et üldse leida üles mingid ohvrid. Mis minus usaldusväärsust tekitas, oligi see, kui ma hakkasin vaikselt uurima endistelt töötajatelt, kuidas teie töösuhe lõppes ja kui nad ütlesid, et mitte kõige paremini, julgesin ma küsida selle küsimuse, et meil on info, et seal pakutakse ka muid teenuseid kui ainult promo- ja modellitöö," meenutas Sükijainen, kuidas lugu lahti hakkas hargnema.

"Üks hetk oli mul seda infot nii palju, ma mõtlesin, et kuidas see on saanud nii pikalt toimuda."

Mitmed tüdrukud avaldasid ajakirjanikule imestust, viidates et Kõrgemäe hämarad teod on avalik saladus ning kuidas see alles nüüd ajakirjandusse jõuab. "Invidia agentuuri kohta on varasemalt ka olnud erinevaid skandaalseid lugusid, et küll nad ei maksa palkasid ära. Kui ma olin mingit infot kogunud ja hakkasin uurima ka ajakirjanikelt ja teistelt toimetustelt, siis tuli välja, et see on kõikidel toimetustel mingi hetk laua pealt läbi käinud, aga nad ei ole suutnud seda ära lahendada, sest keegi ei räägi," põhjendas Sükijainen.

Sükijainen vestles loo valmimisel enam kui kümne naisega, eile eetrisse jõudnud uurimuses rääkis anonüümselt neli isikut. Vähem kui 24 tundi hiljem on endast Sükijainenile teada andnud veel mitmed tüdrukud, kelle nimed ajakirjanik politseisse üle on andnud. "Ma olen kuulnud veel jõhkramaid ja vastikumaid lugusid. See ei ole, ma arvan, lihtsalt süüdistus," avaldas Sükijainen.

Alles täna hommikul sai Sükijainen telefonikõne, kus üks naine teatas, et Kõrgemäe oli talle teinud samalaadse pakkumise juba 13 aastat tagasi. "Üks hetk oli mul seda infot nii palju, ma mõtlesin, et kuidas see on saanud nii pikalt toimuda," tunnistas Sükijainen.

Promotööd Floridas ja Genfis

Sükijainen rääkis lähemalt ka skeemist, mis Kõrgemäeni jõuab. Paljud neiud, kes kupeldamisega kokku puutusid, töötasid juba mõnda aega või alles esimesi kuid Kõrgemäe juhitud Invidia agentuuris. "Ma ei saa sajaprotsendiliselt väita, et see ettevõte ainult sellega tegeleb, sest nad tegelevad ka paljude muude asjadega. Sealt käib pigem läbi see persoon ja see, et esimene tutvus on agentuuris," selgitas Sükijainen Invidia seost kupeldamisega.

Sükijaineni sõnul on imelik, et kui klubides ettevõtte alt promotööd tehes tehakse Invidiaga lepingud, siis välismaale saatmise puhul tüdrukutega ühtegi lepingut ei tehtud. "Seal on Invidia seostamine keeruline, aga kuskilt peavad need rahad

läbi käima," avaldas Sükijainen.

Ajakirjanik kirjeldas, et Kõrgemäe kohtus tüdrukutega silmast silma ja tegi neile pakkumise osaleda promotüdrukute konkursil välismaal, mille peaauhinnaks on 15 000 eurot. Kui eilses loos tuli välja, et tüdrukuid saadeti USA-sse, siis tänaseks on selgunud, et on olnud juhtumeid ka Genfis.

"Sihtgrupp on väga noored, just 18 saanud. Sellised tüdrukud, kes pole võib-olla 500 eurot kunagi oma käes hoidnud."

"Nagu ma olen aru saanud, siis sihtgrupp on väga noored, just 18 saanud. Nad on neid värvanud maakondlikelt missivõistlustelt, kus Laura on ise žüriis olnud. Sellised tüdrukud, kes pole võib-olla 500 eurot kunagi oma käes hoidnud. Kui keegi pakub neile sellist summat, siis paljud ütlesidki, et miks ma peaksin kahtlema, et see on midagi valet," rääkis Sükijainen lisades, et paljud neiud usaldasid just Kõrgemäed kui kuulsat isikut.

Kui tüdrukud välismaale jõudsid, ootasid neid ees vanemas eas härrad, kes neid endaga voodisse meelitasid. Mitmed tüdrukud andsid ebameeldivast kogemusest teada ka Kõrgemäele, kes nimetas olukorda ennekuulmatuks. Ometi jätkas ta tüdrukute saatmist välismaale. "Kas see ei peaks oleme ettevõtte juhile väga suur hoiatuskell, kui talle kirjutab üks tüdruk sellist asja," küsis Sükijainen.

Oli ka vägistamisjuhtumeid

Kui paljud tüdrukud pääsesid ainult ehmatusega, siis oli ka võikamaid juhtumeid. "Seda on väga karm öelda, aga võib-olla, et ka mitmed on ära vägistatud, mis meile on räägitud. Ja kui siis sulle öeldakse, et vahet ei ole, et sind reisil ära vägistati või sa ei tahtnud 70-aastase mehega magada, kui sa sellest kellelegi räägid, siis ma näitan seda videot, mis sellest intsidendist on tehtud näiteks sinu emale," kirjeldas Sükijainen seda, kuidas Kõrgemäe ohvreid ähvardas.

"Ta on mind mitu korda ähvardanud ja öelnud, et sa ju ei tahaks, et ma sinu kohta laimusüüdistust teeks."

Ähvardamist on Kõrgemäe kasutanud ka Sükijaineni puhul, viidates oma advokaatidele, kui lugu eetrisse peaks jõudma. "Ta on mind mitu korda ähvardanud ja öelnud, et sa ju ei tahaks, et ma sinu kohta laimusüüdistust teeks," meenutas ajakirjanik.

Kaamera ette kutsudes tahtis Kõrgemäe ajada asju meili teel, kuid saatis päringutele vaid ühe kirja, kus esimene lõik keskendus ähvardustele, ülejäänud aga sellele, et kõik toimus tüdrukute vabal tahtel. "Mitte ühtegi lisakommentaari, ainus, mida ta tahtis, et me ütleks, kes need inimesed on," tõdes Sükijainen.

Sükijainen lisas, et politsei on Kõrgemäega seotud süüdistusi kontrollinud ja kinnitanud, et ka neile on saadetud erinevat infot.