Klassikatähed, Estonian Voices ja ETV tütarlastekoor annavad rohkelt kontserte Hiinas

Ühtekokku antakse sealsetes suurlinnades kaheksateist kontserti. Samuti sõlmivad Eesti Kontsert ja Shanghai International Arts Festival (CSIAF) kolmeaastase koostöölepingu.

Eesti Kontserdi juht Jüri Leiten rääkis, et Eesti Kontserdi aktiivsem koostöö Hiina suunal sai alguse 2013. aastal. "Tänavuse kontserdituuri ajakava on tihe. Seekord on meil hea meel tutvustada Hiina publikule meie klassikatähti, Estonian Voicest ja ETV tütarlastekoori," rääkis Leiten. "Lisaks on väga oluline, et sõlmime China Shanghai International Arts festivaliga, mis on ainus riiklikul tasandil korraldatav rahvusvaheline kunstide festival Hiinas, kolmeaastase koostöölepingu. See loob võimalusi Eesti muusikute uuteks esinemisteks Hiinas ning suurprojektide viimiseks Shanghai festivalile ka järgnevatel aastatel," ütles Leiten. Koostööleppe sõlmimine saab teoks tänu koostööle Shanghai linnavalitsuse, Hiina ja Eesti kultuuriministeeriumide vahel.

Leiten lisas, et kontserdituuril toimub kohtumine ka Shanghai ooperiteatri juhtkonnaga. "Shanghai ooperiteater on koos Ungari rahvusooperiga 2018. aasta Saaremaa ooperipäevade külalisteatriteks ning praeguse visiidi käigus lepime kokku nende tuleku viimaseid üksikasju. Suurte teatrite reiside planeerimine võtab aastaid," tõdes ta.

Estonian Voicese esimene Hiina tuur toimub Hiina mainekate agentuuride China Performing Arts Agency ja China Arts and Entertainment Group kohapealsel korraldusel Hiina suurimates kontserdipaikades. ETV tütarlastekoori kontserdid ja töötoad toimuvad Shanghai International Arts festivali haridusprogrammi raames. Koos Shanghai noortekooriga õpitakse selgeks paar eesti ja hiina laulu, mida ühiselt kontserdil esitatakse. Klassikatähtede reis leiab aset Eesti-Hiina noorte muusikute vahetusprojekti raames, millele eelnesid Hiina Pantoum Piano Quarteti ja Klassikatähtede ühised kontserdid Narvas, Paides, Pärnus ja Tallinnas.

Lisaks on foorumi esitlusprogrammi valitud Arvo Pärdi ja Robert Wilsonimuusikalavastus "Aadama passioon" ning projekti tutvustatakse olulisematele Hiina kontserdikorraldajatele. Foorumist võtab osa ka Robert Wilson, olles üks tänavustest peakõnelejatest.



Kontserdituuri programm:

Klassikatähed Katariina Maria Kits (viiul), Marcel Johannes Kits (tšello), Sten Heinoja (klaver)

15. oktoober Yantai Muping Grand Theatre

17. oktoober Shanghai University the School of Music

20. oktoober Dalian People’s Culture Club

21. oktoober Shanghai City Theatre



Estonian Voices

19. oktoober Guangzhou Opera House

20. oktoober Xiamen Cangjiang Theater

22. oktoober Shanghai DaNing Theatre

23. oktoober Shanghai Jing An Park, Art Space of Shanghai International Arts Festival

24. oktoober Qingpu Senior High School, Art Space of Shanghai International Arts Festival

25. oktoober City Lawn, Art Space of Shanghai International Arts Festival



ETV tütarlastekoor, dirigent Aarne Saluveer

23. oktoober Cao Hejing Community Cultural Activity Center

23. oktoober Huixiang Center in Caohejing Tech. Park

24. oktoober Gezhi High School

25. oktoober Loushan High School

26. oktoober Jiading NO.1 High School

26. oktoober Meilong Cultural Building

27. oktoober Shanghai Symphony Hall

28. oktoober Tong Cang Culture Centre