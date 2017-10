Täiskoosseisus Jazzanova jõuab esmaskordselt Tallinna lavale

Jazzanova on eklektiline üheksaliikmeline kollektiiv, kes on juba üle 15 aasta - produtseerides, komponeerides, arranžeerides, remiksides ja DJ-dena esinedes.

Jazzanovalt on ilmunud kolm albumit: "In Between", "Of All The Things" ja "Funkhaus Studios Sessions" ning ridamisi singleid, EP-sid, remikse ja kogumikke.

Kollektiivi Tallinna kontserti soojendab Berliini DJ Daniel W. Best, kes ise end pigem muusika-aktivistiks nimetab. Pärast peaesineja kontserti algaval järelpeol astub üles veel rida kohalikke DJ-sid.

Sinilinnu uksed avatakse 9. detsembril 21.00, kontserdi algus 23.00 ning õhtu jätkub hiljem järelpeoga.