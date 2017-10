Heiki Suurkask tutvustas "leidusid", millega inimesi haneks tõmmati

Suurkask ütles, et tal on piisavalt kogemust uudistega, millega üritatakse inimesi sihilikult haneks tõmmata ning tutvustas neist markantsemaid näiteid.

Cardiffi hiiglane

"See on lihtsalt puhas kipsist kuju, mis on pandud maha, välja kaevatud ja esitletud maailmale mingi fossiilina."

Kristallpealuu

"Neid on juba neli-viis tükki muuseumidesse jõudnud. Need on selles suhtes tähelepanuväärsed, et näitavad hiilgavat juveliiritööd."

Tulnukas Aljošenka

"Kui mingi eseme kohta on näidata ainult ähmaseid fotosid, siis see viitab juba kahtlustele. Samasuguseid töödeldud fotosid oleme näinud igasuguste UFO juhtumite kohta, aga ühtegi ei ole olnud võimalik ära tõestada."

Fidži merineitsi

"Merineitside legend on pärit kaugest ajaloost, meremehed on alati tahtnud müüa, võimalikult suure jutuga võimalikult palju kuulajaid leida. /---/ Kõige kuulsam, Fidži merineitsi olla väidetavalt püütud Fidži vetest. /---/ Ahvi ülakeha ja kala alaosa ühendamisel oli tehtud mingisugune muumia või ärakuivanud skelett. See müüdi suure raha eest maha, esimene kapten, kes selle endale hankis, varastas oma laeva põhimõtteliselt tühjaks, et seda raha kokku ajada."

Nebraska inimene

"Selle loo taga on konflikt Darwini ja temasse mitte uskujate ehk evolutsionistide ja kreatsionistide vahel. /---/ Oli neid, kes üritasid leida, tuvastada ja paljastada vaheastmeid ahvi ja inimese vahel. Nebraska inimene ja Piltdowni inimene olid kaks kuulsamat nähtust, kus üritati tõestada ühe luutüki järgi, et oleks olnud mingi vaheaste ahvi ja inimese vahel. Aga nagu ilmnes oli tegemist pigem lihtsalt kas tänapäevase ahvi valgendatud lõualuuga või leitud hambaga, mis osutus kuuluvaks hoopis seale."