Põhja-Tallinna ülimenukat esmasinglit ei tahtnud eetrisse ükski raadiojaam

Põhja-Tallinna lauljatar Maia Vahtramäe meenutas räpipundi ootamatut edu ning avaldas, et bändi avasinglit ei tahtnud eetris mängida ükski raadiojaam.

"Algus oli selline, et raadiosse meie lugu "Lähen ja tulen" ei võetud, kedagi

ei huvitatud. Kui lasime loo välja, küsiti, et kas saaksime uuesti palun saata

selle. Siis järsku oli hästi palju tegemist ja väga palju esinemisi. Korraks

läks ikka pööraseks küll," meenutas Vahtramäe bändi pöörast ja ootamatut edu Vikerraadio saates "Stuudios on Sten Teppan".

Bändi teine singel "Meil on aega veel" pani lumepalli veelgi enam veerema. "Ma

mäletan väga hästi seda hetke, kui ma tahtsin seda laulu singliks lasta. Väga

paljud bändiliikmed polnud sellega nõus, arvasid, et see pole päris see lugu,

mida võiks singliks lasta. Ma tegin seda teiste selja taga, see, mis pärast

seda juhtuma hakkas, lõi kõik asjad segamini," meenutas Jaanus Saks.

Juba algusaegadel mõistsid liikmed, et kõike bändiga seonduvat tuleb ise teha.

""Meil on aega veel" video on meie enda tehtud. Avastasime, et enda lugudele

videoid teha on oluliselt ägedam kui kellegi teisega. Ise näed selgemalt,

kuidas videod ja lood kokku käivad," põhjendas Vahtramäe.

Vahtramäe meenutas, et Põhja-Tallinna alguses oli kõigil projekti väga lõbus teha. "Energia, mis koos laval tekib, on hoopis midagi muud ja annab jõudu edasi minna. Isegi, kui vahepeal on kümme inimest, kellega ühte liini kogu aeg ei jookse ja samu mõtteid ei mõtle, siis lava annab jõudu täie hooga edasi panna," kirjeldas Vahtramäe.

Mingil hetkel hakkas Põhja-Tallinn liikmeid kaotama ja seetõttu ka uusi värbama. Saksi sõnul on see olnud paras väljakutse. "Ma olen suutnud seda kõike hoida niimoodi, et ma ise usun sellesse, mida ma teen ja pole käega löönud. Ma üritan seda motivatsiooni ka teistel üleval hoida, pole vahet, kes bändis on olnud," ütles Saks.

Põhja-Tallinn on praeguseks saanud kümneaastaseks ning selle puhul anti välja järjekorras neljas stuudioalbum "Alati olemas".