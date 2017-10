Kadri Hinrikus lahkub "Aktuaalsest kaamerast"

Kadri Hinrikus on töötanud Eesti Televisiooni hommikuprogrammi "Terevisioon" uudistetoimetajana ning alustas pärast seda tööd uudiste põhisaates "Aktuaalne kaamera". Ta on juhtinud ETV eetris "Tähelaeva" ja "Eesti Teater 100" ning teinud koostööd saatele "Osoon". Kadri Hinrikus 2003. aastal "Terevisiooni" eetris Autor: Ülo Josing/ERR

Eile selgitas Lass meedias, et "Aktuaalset kaamerat" ootavad ees mõningad muudatused. "Aasta alguses muutsime kardinaalselt saate välist külge – uus stuudio, tehnika ja muu, mida meie vaatajad väga hindavad. Arutasime täna ankrutega nende rolli tugevdamist saates, sest nemad on vaataja jaoks saate kõige olulisem osa," selgitas ta teisipäeval.

