San Marino otsib Eurovisiooni esindajat üle Euroopa

San Marino laulukonkurss toimub interneti teel, uudis mastaapsest konkursist tehti teatavaks pressikonverentsil, vahendas Eurovision tv.

Ringhäälingu euromeeskond teeb koostööd Londonis asuva produktsioonifirmaga, et leida sobiv esindaja riigile. Konkurss korraldatakse lööklause all "Kõik riigid. Kõik žanrid. Kõik vanused." ("Any country. Any genre. Any age.").

Kõik osalised, kes konkursile kandideerivad, peavad vastama Eurovisiooni reeglitele ning võistleja vanus ei tohiks olla järgmise aasta maikuus, mil Eurovisioon toimub, vähem kui 16 eluaastat.

Soovijad saavad oma video üles laadida SIIN 30. novembrini. Esimesse vooru oodatakse kavereid, aga võib saata ka originaallaule.

Kümme parimat tehakse teatavaks detsembris. Uue aasta alguses kutsutakse edasipääsejad žürii ette, liveetteasteid kantakse üle televisioonis. Finalistid selgitatakse välja žürii ja televaatajate koostöös. Võistlust hindavad muusikamaastiku eksperdid ja endised Eurovisiooni osalised.

Kolme finalisti mõõduvõtt toimub veebruaris, parimad laulud lähevad avalikule hääletamisele. Võistluse võitja saadetakse 2018. aasta Eurovisioonile Lissabonis.

YOU could be the internet candidate and official representative of San Marino for Eurovision 2018! #Eurovision #SanMarino — 1in360 (@1in360talent) October 17, 2017

San Marino on Eurovisioonil võistelnud 2008. aastast. Selle aja jooksul on väikeriik jõudnud finaali vaid ühel korral, 2014. aastal, mil riiki esindas Valentina Monetta.

Monetta on San Marino eest Eurovisiooni võistlustulle astunud neljal korral, viimati selle aasta kevadel Kiievis, kus esitas pala "Spirit Of The Night". Laul jäi poolfinaalis 18. kohale.