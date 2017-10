Tartu ansambel Jelly Rue tuli välja plahvatusliku muusikavideoga

"Ringvaade" rääkis lumelaudur Eero-Erkki Rebasest, kes ühe õnnetu kukkumise tõttu on juba neli aastat ratastoolis. Sellele vaatamata on ta positiivne ning näeb pidevalt vaeva, et olukord läheks paremaks.

Jellye Rue on Tartu indie-pop-rock ansambel, mis tegutseb 2014. aastast. Bändi moodustavad Ann (vokaal), Germo (kitarrid), Kaspar (bass) ja Roland (trummid). Oma tegutsemisaja jooksul on bänd osalenud mitmetel festivalidel ja muuhulgas pälvis bändi solist Ann Tartu tudengipäevad 2016 tudengibändi konkursil parima vokalisti tiitli.

Ann lisas, et maja industriaalne atmosfäär andiski tõuke teistmoodi video tegemiseks. "Nähes meie potentsiaalset võttepaika, tulidki pähe juba uued mõtted tossust, värvist ja mäkerdamisest ning nii see mõte lõpuks videoks ka realiseerus," rääkis bändi vokalist.

"Saime juhtumisi teada, et Tartus Raadil asuvad ühed maha jäetud laohooned ja vana lennuangaar, mis nägi visuaalselt väga huvitav välja. Käisime vaatamas ja üksmeelselt otsustasime, et teeme video seal," ütles ta.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel