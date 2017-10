Priit Kuusk alustab reedel uue kokasaatega: olen paadunud lihasööja

Alates reedest on ETV ekraanil uus kokanduslik saatesari "Wend Weis", kus Priit Kuuse juhtimisel tutvutakse parimate veiseliharoogadega ning Wennale omaselt ei puudu saatest ka hea nali. Samas on see ka omamoodi reisisaade, kus rännatakse mööda kaunist Eestimaad.

"Mulle meeldib maailm, kuhu kuulub palju maitseid. Ning ma olen paadunud lihasööja. See saade on veisest ja veiselihast. Koos tippkokkade retseptide ja näpunäidetega, kuidas esmapilgul keerulised asjad ikkagi väga lihtsalt teostatavad on. Kui tead, millest, kuidas ja mida teed," selgitas Priit Kuusk.



Režissöör Mihkel Ulk kirjeldab uut saadet muheda kokasaatena, mis on serveeritud tugevas huumorikastmes. "Wend viib tootjate juurde Eesti tippkokad ja tõeline gurmeeroog valmib nii-öelda kohapeal. Lisaks sellele, et see on hea toidusaade, on see ka muhe meelelahutus," lisas Ulk.

ETV vaatajad on hästi vastu võtnud välismaised kulinaariasaated Tareq Taylorilt ja Jamie Oliverilt. Sama kõrget taset pakub ka värske kodumaine sari. "Me ei ole teinud kvaliteedis allahindlust, tehniliselt on meie saade samal tasemel nende kokasaadetega, mida teevad Tareq Taylor ja Jamie Oliver ja millega televaatajad on harjunud. Juhtrollis on siin aga meie oma toidufanaatikust Wend ehk Priit Kuusk," rääkis Ulk.



Sarjas tehakse põhjalik ülevaade võimalustest, mida veiseliha toidulaual pakub - iga tüki jaoks on oma roog, ja retseptide valik, mis ekraanile jõuab, on rikkalik. Olulisel kohal on kodumaise lihaveise tervislikkus - kokasaade keskendub pestitsiidi ja mürgivabas looduses ning hormoonivabalt kasvanud rohumaaveisele.

Kuna eestlane on põhiliselt sealiha usku, annab värske sari häid näpunäiteid ja nippe, mida maitsvat valmistada just veiselihast ning missuguseid võrratuid toiduelamusi see pakub. "Valmivad imelised toidud seljast, kaelast, sabast, maksast, steigist, südamest, üdist, abast ja nii edasi. Taas saab tõestust tõsiasi, et nii mitmedki head asjad on tegelikult imelihtsad. See saatesari annab häid näpunäiteid. Ja kui veab, õnnestub eesti inimeste maitseelamuste maailma pisutki avardada," ütles Priit Kuusk.

"Wend Weis" on ETV vaatajate ees alates 20. oktoobrist reedeti kell 20.30.