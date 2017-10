Kehakeeleekspert: silmadega on väga raske petta

"Kehakeele õppimine nõuab väga palju praktikat, väga palju vaatlust ja kogemust. Mida rohkem inimene on praktiseerinud, mida rohkem ta sellest teab, seda kiiremini ta jõuab seda lugeda," rääkis Stahlman oma kokkupuutest kehakeele lugemisega, vahendas Raadio 2 hommikuprogramm.

Stahlmani sõnul toimub keskmiselt 65 protsenti inimeste suhtlusest kehakeelega. Olenevalt inimesest suudab Stahlman inimestelt välja lugeda erineva protsendi kehakeelest. "Ta võib olla isegi kuni 80 protsenti, oleneb, mis elualal ta on, kui vana ta on ja kui hea suhtleja ta on," selgitas Stahlman.

Kehakeelest saab lugeda nii kehahoiakut, miimikat, hingamist, riietust, hääletämbrit ja palju muud. "Siis kui mul palutakse poliitikuid, ärimehi või kriminaalseid inimesi analüüsida, siis samamoodi jälgin ma kehakeeles käte hoiakut, põhilist miimikat, kuidas ta on jalgu hoiab, kui tihti ta silmi pilgutab, kas ta higistab, kuhu ta vaatab. On väga palju kriteeriumeid, mida ma jälgin," lausus naine.

"Silmadest loeb väga palju välja, sest väga raske on silmadega petta. Inimene ei suuda oma silmi kontrollida."

Ta lisas, et mida kaugemal asub ajust kehaosa, seda vähem on inimesel võimalik petta. See tähendab, et jalad on alati need, mis reedavad - ebameeldivas olukorras suunduvad jalad oma vestluskaaslasest ära ukse poole. "Jalad on hingepeegel, aga muidugi silmadest loeb väga palju välja, sest väga raske on silmadega petta. Inimene ei suuda oma silmi kontrollida, ta võib kontrollida miimikat. Silmapilgutust me ei suuda kontrollida, see on automaatne tegevus," ütles Stahlman.

Taavi Rõivase skandaal

Stahlman võttis ette ka Taavi Rõivase valimiseelse skandaali, kus reformierakondlast ahistamises süüdistati. "Tema oli enda jaoks mõelnud välja jutu, mida ta kandis ette, see oli muinasjututaoline jutt. Teine asi, kõik need istumised ja silmad olid need, mis teda reetsid. Kehapoosid olid tal suhteliseltd staatilised. Teda oli ka sellepärast väga raske lugeda, sest ta oli selles veendumusel, et ta polnud mitte millegi sellisega hakkama saanud, mida ta tavaelus ei tee, teda valelt tabada oli suhteliselt raske. Ta eitas seda olukorda ja seadis endale selle sündmuse puhul mingid piirid ja sinna piiride vahele ta jäi," kirjeldas Stahlman Taavi Rõivase skandaaliga seotut.

Stahlman lisas, et kehakeeleeksperte võib ka petta, üldjuhul saavad sellega hakkama sotsiopaadid. "Nende kehakeelt on oluliselt raskem lugeda, sest nende eneseväärtus baseerub väärtustel, mida ongi raske lugeda. Sotsiopaatidel on niivõrd kõrge enesehinnang, see, mida nad räägivad, nad võtavadki seda puhta tõena," selgitas psühholoog. Kehakeeleekspertide abi kasutatakse aga politseis ja sisekaitseorganites.

Stahlman analüüsis ka Raadio 2 saatejuhte Karl-Andreas Kalmetit ja Margus Kamlatit ning tõdes, et kui Kamlat on tuli, siis Kalmet vesi. "Väga kardinaalselt erinevad inimesed, väga hästi sobite seda saadet juhtima. Te olete täiesti erinevad, silmavaade on erinev. Väga tasakaalukas kooslus, üks on mõtlik inimene, teine on väljapoole inimene," kirjeldas Stahlman oma tähelepanekuid.