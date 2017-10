Ansambel RÜÜT äratas vana laulumängu uuesti ellu

RÜÜT esineb juba sel nädalal 19.-22. oktoobril Tartus, Raplas, Pärnus ja Tallinnas, et tutvustada publikule oma suvel ilmunud teist albumit "Kadakad". Album on folgimaastikul pälvinud palju heakskiitu ning oli nomineeritud ka hiljutisel pärimusmuusika auhindade "Etnokulp 2017" jagamisel parima loo, albumi ja artisti kategooriates.

See on laulumäng, millega pandi vanasti proovile laeva tugevus pikkadele merereisidele vastu pidada. Ansambli RÜÜT seades ärkab see vana laulumäng uuesti ellu, paneb kuulaja mõttes laevaga kaasa õõtsuma ning võib seeläbi tekitada isegi merehaigust.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel