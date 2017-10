Treeningu käigus ratastooli jäänud Eero-Erkki Rebane soovib saada tagasi koju

"Ringvaade" rääkis lumelaudur Eero-Erkki Rebasest, kes ühe õnnetu kukkumise tõttu on juba neli aastat ratastoolis. Sellele vaatamata on ta positiivne ning näeb pidevalt vaeva, et olukord läheks paremaks.

Treeningute käigus üritas Eero-Erkki batuudil teha kahekordset saltot, kuid keeras liiga palju ning maandus kaela peale. Selle käigus murdis ta kuuenda ja seitsmenda kaelalüli. "Arstid ütlesid mulle, et ma olen kahjustanud seljaaju närve ning pean leppima enda uue eluga, mille peale ütlesin, et ma pole nõus."

"Peale operatsiooni oli nii, et pikali olles sirgelt kätt üles tõstes minetasin, jõud sai otsa ja oligi kõik," selgitas ta. Valus on tal aga tänaseni kogu aeg.

Sellele vaatamata ei ole tal olnud kordagi mõtet, et jääks koju vegeteerima. Ta treenib mitu tundi päevas ning käib võimalikult palju kõnnirobotil. "Praegu on mul niimoodi, et ma saan käia kaks korda nädalas," sõnas ta ja tõi välja, et ühe korra eest tasub ta 50 eurot. "Ma saan soodustust, muidu maksaks üks kord kokku 120 eurot."

Hetkel elab ta sõbra esimese korruse korteris, vastu andis ta aga enda kolmanda korruse korteri. "Lifti ei olnud ja sealt oli raske liikuda, kui oli vaja kuskile saada, siis pidin alati kellelegi helistama."

Eero suureks unistuseks on oma pere päris koju viia. Kui lugejate ja vaatajate hulgas leidub keegi, kes oskaks pakkuda lahendust, kuidas ta saaks ratastooliga kolmandalt korruselt alla liikuda, siis võtke ühendust "Ringvaatega".