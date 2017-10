Elina Reinold ja Ago Anderson "Svingeritest": meie andsime oma parima

Ago Andersoni sõnul on novembris kinodesse jõudev "Svingerid" tulvil seksuaalenergiast. "Võib vist praeguseks öelda, et Jan Uuspõld on tõesti filmis alasti, aga kas ka mina olen, seda veel ei avaldaks," tõdes ta.

Elina Reinold kinnitas vastu, et tema filmis enda alasti ei võtnud. "Kui alasti võtmine on kunstilise vajalik, siis teatud tingimustel on see kõik räägitav, aga "Svingerite" puhul on tegemist siiski komöödiafilmiga, kus ei ole lihtne kohe voodini jõuda, riidest lahti võtmiseni on pikk maa."

"Kõigil filmi tegelastel on üks peamine huvi, nad tahavad tõelist armastust," ütles Reinold. "

Päriselt ei sooviks kumbki neist aga svingida. "Ma sain selle filmiga oma isu täis," nentis Anderson. "See on selline film, et meie andsime oma parima."

Film "Svingerid" on Eesti kinodes alates 10. novembrist.