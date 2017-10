"Ringvaade" rääkis lumelaudur Eero-Erkki Rebasest, kes ühe õnnetu kukkumise tõttu on juba neli aastat ratastoolis. Sellele vaatamata on ta positiivne ning näeb pidevalt vaeva, et olukord läheks paremaks.

Albumil kõlab 15 täiesti uut lugu. Lisaks Maia Vahtramäele on kaasatud ka külalisvokaale refräänides nagu Rolf Roosalu, Koit Toome ja Markus Teeäär. Uuel kauamängival on senisest suurem roll elektroonilisel soundil.

Projekt Põhja-Tallinn on tänaseks saanud kümneaastaseks ja jõudnud neljanda täispika albumini, mis kannab nime "Alati olemas". Nimi sümboliseerib loomingut, mis kestab üle aegade ja nii bändide kui ka inimeste eluigade. Samuti ka seda, et olenemata koosseisumuutustest, rasketest hetkedest bändi liikmete eraelus ning tõusudest ja mõõnadest on bänd ja muusika kuulaja jaoks alati olemas.

