"Aktuaalset kaamerat" ootavad ees muudatused

Kooride suurkonkurss "Let The Peoples Sing" kulmineerus pühapäeval Helsingis ja finaalis võistles kaks koori Eestist. Eesti kammerkoor Collegium Musicale võitis EBU koorikonkursi täiskasvanute kategooria esikoha ning konkursi peavõidu ehk Grand Prix ja sellega kaasnenud rändkarika Silver Rose Bowl.

Meedias on spekuleeritud juba Kadri Hinrikuse võimalikust lahkumisest AK ridadest, kuid selleks mingit kinnitust pole. "Vastab tõele, et õhtuste ankrute rivistus võib muutuda, aga sellest on veel vara rääkida. Kedagi koondatud ei ole," kinnitas Liisu Lass.

"Kõik saated, ka uudistesaated muutuvad pidevalt," rääkis oktoobrist teleuudiste juhi ametisse astunud Liisu Lass. "Peale selle, et iga päev on saates unikaalne, tuleb kaasas käia ka vormiliste ja sisuliste uuendustega," sõnas Lass.

