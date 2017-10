Carrie Fisher saatis ahistamiskalduvustega produtsendile lehmakeele

Kooride suurkonkurss "Let The Peoples Sing" kulmineerus pühapäeval Helsingis ja finaalis võistles kaks koori Eestist. Eesti kammerkoor Collegium Musicale võitis EBU koorikonkursi täiskasvanute kategooria esikoha ning konkursi peavõidu ehk Grand Prix ja sellega kaasnenud rändkarika Silver Rose Bowl.

Naise sõbranna Carrie Fisher võttis ohjad sündmusest kuuldes enda kätte. Umbes kaks nädalat hiljem kirjutas ta Rossile internetis, et nägi kõnealust produtsenti Sony Studios. "Ma teadsin, et ta on seal, seega läksin tema kontorisse ja toimetasin temani personaalselt saadetise, mis oli pakitud Tiffany karbikesse ja ehitud valge paelaga," meenutas Ross sõbranna sõnu.

Heather Ross meenutas, et kontakteerus produtsendiga, et saada endale osa uues projektis. Pärast kohtumist tõmbas mees oma autoga tee äärde ning ronis naisele peale. Ross suutis mehe siiski enda pealt maha raputada. "Sul ei õnnestu kunagi minu linnas filmi teha, kao mu autost välja," meenutas Ross mehe sõnu raadioeetris.

