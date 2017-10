Paljaku sõnul on Läänemere äärde jõudnud väga soe õhumass ja ühes sellega ka niiskust. "Ja siia on ta jõudnud palju kõneainet pakkunud Ophelia kaasabil," rääkis Paljak ERR-i raadiouudistele.

"Suure tõenäosusega, oleme uurinud satelliidi pilte ja ka Soome ilmateenistus on teavitanud, et madalrõhkkonna tugevas lõuna-edela voolus, mis selle madalrõhkkonna servas valitses, on meile jõudnud nii Portugali tulekahjude suitsu, tahma ja osaliselt ka Sahara tolmu," ütles Paljak selgituseks tumenenud taevale. "Satelliidipiltidelt on sellised eristuvad tumedad viirud nähtavad."

Suurem sadu liigub üle Eesti tänase päevaga. Õhtupoole pilved kaugenevad ja siis ka enam nii pime pole. Homme hommikul alates põhja-servast õhuvool loodesse ja toob märksa puhtamat ja jahedamat õhku.

"Tänane masendavalt hall olukord on ajutine, alates homsest on kõik märksa heledam ja pilvepiir tunduvalt kõrgem," andis Paljak lootust. vihm Autor: Siim Lõvi /ERR

Õhu keemilise koostise kohta ilmateenistus teavet ei anna, kuna nemad taolisi mõõtmisi ei tee.

Tallinna lennujaama infost öeldi ERR-ile, et lennuliiklust ilmaolud ei mõjuta.

Kell on 13:51. Päike loojub kell 18:09. Päevasära on jäänud napilt üle 4 tunni. Nautigem! pic.twitter.com/1z8XtdDi2L — Kaupo Lepasepp (@kaupolepasepp) October 17, 2017

No nii hull see asi nüüd ka ei ole. Pilt tehtud hetk tagasi Paljassaare poolt. Just lõi ka välku. pic.twitter.com/Sypw47FC73 — Imre Kaas (@imrekaas) October 17, 2017

Autor: Livia Käär/minupilt.err.ee