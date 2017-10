Liibanonist bakteri saanud La La Ladiese laulja sattus haiglasse

"Lennuki pealt tuli veel suure naeratusega maha, aga öö niitis jalust. Eesti tugeva naisena kannatas veel teise öögi ja siis kutsus kiirabi," kirjeldas bändiliige Diana Varik olukorda "Vikerhommikus".

Varik selgitas, et ilmselt on põhjus selles, et Uibomägi keeldus joomast Coca-Colat, mis on tuntud ravivõte erinevate kõhuhaiguste vastu. "Bakter lihtsalt tuli temaga kaasa, tema tahtis tulla Eestisse. Me sõpradega naerame, et me kõik jõime Coca-Colat, aga Kethi oli tervislik Eesti naine, ei joonud seda ja võttis siis bakteri kaasa," selgitas Varik juhtunut.

Coca-Cola raviomadusi kiitis ka saatejuht Taavi Libe. "Kuidagi ta ikkagi puhastab ka lisaks tualettpotile meie soolestikku," selgitas saatejuht.

Hoolimata Uibomäe haigestumisest jäid La La Ladiese liikmed aga reisiga rahule. Inga Tisleri sõnul oli tegemist väga õpetliku käiguga, mis näitas palju sealse eluolu kohta. "Me ei ole mingid õudsed feministid, aga moslemite koolis oli näha, kuidas lastest peegeldub, milline on poiste ja tüdrukute erinevus. Naistel ei ole eriti sõnaõigust, see paistab välja," kirjeldas Tisler.

Just kohaliku kultuuri pärast juhendati ka ansambli La La Ladies naisi kandma ainult pikki pükse, miniatuursed topid ja lühikesed püksid tuli kohe kohvrisse tagasi panna. "Pin-up riietega me baasist väljas ei käinud ega ka baasis," naeris Varik.

Hoolimata laulja haigestumisest on La La Ladiesel tihe aeg, sest kahe nädala pärast tuleb välja bändi album. "Me võimalikult palju kasutame meid Ingaga, salvestame oma asjad kõik sisse, kui Kethi on powerit täis, tagasi meie juures, paneb ta kõik ühe päevaga," rääkis Varik tegevuskavast.