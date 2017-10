Ol' Mill avaldas debüütplaadi "Sunrise Blues"

Kooride suurkonkurss "Let The Peoples Sing" kulmineerus pühapäeval Helsingis ja finaalis võistles kaks koori Eestist. Eesti kammerkoor Collegium Musicale võitis EBU koorikonkursi täiskasvanute kategooria esikoha ning konkursi peavõidu ehk Grand Prix ja sellega kaasnenud rändkarika Silver Rose Bowl.

Kolme Viljandist pärit muusikut ühendab nende tahe läbi muusika pakkuda endale ja kuulajaile elamust, mis avaldab mõju ja harib ka sügavamal tasandil. Sestap on Ol’ Milli muusikastiili raske liigitada - nad alustasid bluusist ja rokist ning nüüdseks on jõudnud instrumentaalse ja progressiivsema muusika tagalasse. Ansamblisse kuuluvad Artur Leppik, Tauri Tamme ja Henri Lohk.

