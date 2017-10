Metsakutsu tegi Põhja-Tallinnale plaadikujunduse: bänd tuli n-ö kokku kleepida

"Põhja-Tallinn sai selle albumiga kümneaastaseks ja kujunduse keskne element number 10 (ehk X) oli bändi enda kindel soov," kommenteeris Metsakutsu.

"Kümne aasta jooksul on see punt üle elanud palju: suurest räpigängist suureks ansambliks, võidud ja kaotused, liikmeid on lahkunud ja tagasi tulnud, on olnud tülisid ja äraleppimisi," lisas Metsakutsu.

Artisti sõnul tunduski sellest kõigest lähtudes loogiline kujundus X-ina n-ö kokku kleepida. "Ükskõik, mis bändiga toimub, kuidagi on nad suutnud seda kõike koos hoida ja seda see oranž teip sümboliseeribki," nentis Metsakutsu.

Plaadiesitluskontserdil 20. oktoobril teevad külalisesinejatena kaasa Uku Suviste, Metsakutsu, Getter Jaani, Markus Teeäär, Mikk Mäe, Ska Faktor ja Janno Reim, samuti tuleb Põhja-Tallinn lavale suurendatud bändikoosseisuga.