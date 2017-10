Margus Saar: Helena Pruulis on 200 protsenti Lottet

Teisipäeval algab ETV2-s uus saatesari "Lotte lood!", kus koeratüdruk Lotte kõrval astuvad üles kaks uut tegelast: vanaema ja vanaisa. Nendena jõuavad üle pika aja teleekraanile Elmo Nüganen ja Anne Reemann. "Ringvaade" uuris, kuidas nad rolli sisse elavad. Stuudios rääkis lisa sarja produtsent Margus Saar ja ütles, et Helena Pruuli on Lottena täielik õnnestumine.

Saar arvas, et Nüganeni ja Reemanni jaoks oli sarjas osalemine nii ootamatu ettepanek, et juba sellepärast nad võtsid pakkumise vastu.

"Oleks väga inetu olnud, kui ma oleks mingil põhjusel "ei" öelnud. Ma ei osanud ühtki põhjust mõelda ja ma ei mõelnudki," tõdes Nüganen. Ka Reemann ütles, et ega ta pikka mõtlemisaega ei võtnud.

Sarja produtsent Margus Saar ütles, et meil on kõigil oma ettekujutus sellest, mis Lotte on.

"Meil on aabitsad ja raamatud ja filmid ja tassid ja voodipesu... ja kui nad on järsku inimnäolised ja emad-isad näevad, et see lugu on tegelikult ka neist.../---/ Ma arvan, et see on ajalooline."

Lottet mängib Helena Pruuli.

"Noor, armas, ilus, loominguline, 200 protsenti Lottet on temas. Ta on tõeline õnnestumine," lisas Saar.

