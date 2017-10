Hendrik Toompere jr isadusest: tähelepanu nihkub iseendalt täielikult ära

"Ma arvan, et põhiline asi, mida isaks saamine õpetab, on kannatus ja kannatlikkus. Eks ta nii on, et tähelepanu nihkub iseendalt täielikult ära. Järsku on sinu elus teised inimesed palju olulisemad, just need pisikesed, kelle eest peab hoolitsema," rääkis Toompere Raadio 2 hommikuprogrammis.

Mees viibis oma lapse sünni juures ja kirjeldas seda võimsa kogemusena. "Jah, ma olin seal juures. Ma ei tea, kas sünnituse kohta on ilus öelda ilus, aga isegi sünnitusest ei räägikski. Pärast seda, kui see titt käes on, siis see on tõesti väga võimas ja ilus hetk. Julgen kõigile soovitada," tõdes Toompere.

Kahe lapse isa meenutas ka põnevat kogemust sünnitusmajast. "Ma olen seal kaks korda käinud nüüd. Esimene kord, kui ma läksin sinna, siis seal nuttis üks härrasmees. Ta istus ukse taga, hoidis peast kinni, istus põrandal, nuttis ja palatist kostus räiget venekeelset sõimu. See oli üks õnnetu isa, kes oli ehmatunud. Sõimajaks oli tema enda naine," meenutas näitleja kummalist hetke.

Laste kõrvalt lööb Toompere kaasa värskes filmis "Keti lõpp" ning usub, et film peegeldab praegust elu ka 15 aasta pärast, kui tema lapsed seda näha võiksid. "Ma tõesti ei tea, mida nad võiksid sellest arvata. Ma mõtlen, et see on selline kaasaegne materjal ja tänasest päevast räägib, eks ta räägib neile sellel hetkel meie tänasest päevast," rääkis Toompere.