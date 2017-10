lmunud on The Soundi esimene muusikavideo singlile "Aeg on see".

"Aeg on see" on The Soundi teine singel. Singlile filmiti muusikavideo, mis on The Soundi jaoks esimene.

Video on filmitud salapärases ja kuulsas mõisas, mis asub Kirnas. Laulu sõnadele vastavalt pani Keithy Kuuspu kokku koreograafilise tantsu.

Ansambel plaanib sel aastal avaldada veel paar muusikavideot ning ka debüütalbumi.