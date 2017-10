Šoti alternatiivbluusi legend Dave Arcari esitleb Eestis uut albumit

Eesti ja Soome omariikluse sünnist saab peagi 100 aastat. Mõlema riigi identiteedi juures on tähtis koht soomeugri keelepärandil, mis ulatub tagasi tuhandeid aastaid. Mida me teame oma iidsetest juurtest ja kui elujõulised on soomeugri keeled ajal, mil segunemist inglise keelega märgatakse nii Eestis kui Soomes?

"Parim briti bluusimees oma kõige tooremal, suurepärasemal ja ausamal kujul," kirjutas 26 lugu sisaldava vinüülplaadi kohta Suurbritannia muusikablogi The Rocking Magpie. Hollandi ajakiri Blues Magazine jätkab: "Ta on lõpuks ometi välja andnud albumi, mis tema vitaalsete, energiaküllaste esinemiste fiilingu tõesti ka edasi annab."

Šoti alternatiivbluusi legend Dave Arcari, kes on viimase 12 aasta jooksul Eestis esinenud muuhulgas Augustibluusil, Jazzkaarel ja Viru Folgil, tutvustab algaval nädalal oma värsket duubelLP-d "Live at Memorial Hall".

