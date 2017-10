Valimiste vanim, 94-aastane kandidaat kogus 15 häält: peab olema rahul

"Peab olema rahul, mis seal ikka," võttis Luht valimistulemuse kokku "Vikerhommikus".

Luht kandideeris Isamaa ja Res Publica Liidu ridades ning usub, et erakonna suund on sama, mis esimese vabariigi ajal. "IRL on natukene nagu kaotanud, aga vaatamata sellele olen mina ikkagi sündinud isamaaliitlane ja ei muuda oma meelt. Juba minu vanemad on olnud, isa oli isamaaliitlane ja Pätsi pooldaja. Ma olen ju Konstantin Pätsiga kohtunud lapsena. Minu mõtlemine on minu Eesti," rääkis Luht, miks just IRL-i nimekirjas kandideeris.

Ilmaeluga hoiab Luht end pidevalt kursis ning on Viljandis tuntud nägu ka poliitikast sõltumata. "Fakt on see, et ma olen eluaeg olnud Viljandi kaupmees, mind tuntakse väga-väga palju. Paljud inimesed vaatavad mind härdumusega, et kuidas ma ikka elan ja käin. Siin ei ole midagi imestada. Mul on hea tervis ja häda pole midagi," kirjeldas mees oma eluolu.

Tänavuste valimiste kandidaatide vanusevahe ulatus lausa 76 aastani, sest Jõgevamaal kandideeris kõigest 18-aastane Kaisa Saluste.