Nellyt vägistamises süüdistanud naine võttis kaebuse tagasi

Advokaat Karen Koehler avaldas kirja, kus seni teadmata naine soovib, et poleks hädaabisse helistanud, sest tunneb, et süsteem veab teda alt. "Ma soovin, et see lõppeks," avaldas naine, vahendas Independent.

Nelly kaitsja Scott Rosenblum väljendas avalduse üle rõõmu. "Pärast põhjalikku uurimist tuli välja, et tema mõtlematu süüdistus oli väljamõeldis. Väljamõeldis, mis põhjustas Nellyle ja tema perekonnale emotsionaalseid ja rahalisi kannatusi. Ma usun, et Nelly ootab avalikku vabandust ning mõtleb õiguslikele meetmetele. Nelly tänab oma fänne lojaalsuse eest," ütles Rosenblum.

Juhtum, milles naine Nellyt süüdistas, sai alguse üle-eelmisel nädalal. Politsei sai keset ööd hädaabikõne, kus naine teatas seksuaalrünnakust. Süüdistuse järgi oli selle taga neljakordne Grammy-võitja Nelly, kes vägistas naist oma tuuribussis pärast Seattle'i kontserti.

Räppar teatas sotsiaalmeedia vahendusel, et talle ei esitatud süüdistust ja vabastati vahi alt edasiseks uurimiseks. Ühtlasi kinnitas mees oma süütust.

Nelly on tuntud oma fittide "Hot in herre" ja "Dilemma" poolest. 42-aastane Cornell Iral Haynes Jr ehk Nelly on tänaseks müünud üle 40 miljoni albumi ning R'n'B ja hiphopi artistide seas on ta müügitulult teise kohal maailmas.

26. oktoobril esineb mees Tallinnas.