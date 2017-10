Björk: mind ahistas Taani režissöör

"Ma räägin oma kogemustest ühe Taani režissööriga, olles inspireeritud naistest üle maailma, kes on sõna võtnud. Ma tulen riigist, mis on lähim soolisele võrdsusele ja olen raske tööga teeninud välja oma positsiooni ja iseseisvuse muusikas. Minu jaoks oli äärmiselt selge, kui ma alustasin karjääri filmimaastikul, et nõrgema sugupoole ahistamine oli normaalne ning režissööri poolt kivisse raiutud. Teda toetas selles meeskond, kes võimaldas ja julgustas seda," avaldas Björk.

Naine lisas, et mõistis filmimaailmas töötades, et naisnäitlejate katsumine ja ahistamine on üldine asi. "Kui ma režissöörile ära ütlesin, vihastas ta ja lõi oma kolleegidele illusiooni sellest, et mina olen raske iseloomuga," avaldas Björk.

Björk avaldas, et kuna tal puudusid näitlejana ambitsioonid ning ka tema taga seisis tugev tiim, kõndis ta minema ja paranes haavadest aastate jooksul. "Ma olen mures, sest teised naised, kes sama mehega töötasid, ei teinud seda," rääkis Björk. Ta lisas, et pärast toimunut suhtus režissöör teistesse naisnäitlejatesse paremini.

Björk ei avaldanud postituses, kes on Taani režissöör, kellega tal taoline kokkupuude oli, kuid naine on kaasa löönud vaid loetud filmides. Üks neist 2000. aasta "Tantsija pimeduses", mille režissööriks Lars Von Trier. On teada, et Björkil ja Von Trieril tekkis võttepaigal konflikt, kuid pole tänaseni selge, miks.

Björki avaldus tuli pärast Hollywoodis lahvatanud skandaali, kus kümned naised rääkisid oma kogemusest produtsent Harvey Weinsteiniga, keda süüdistatakse nii ahistamises kui ka vägistamises.