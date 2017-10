Margus Saar "Iseolemisest": see saade on meist kõigist

"Ma arvan, et me esmaspäeva õhtuti näeme, kui eripärased me kõik oleme ja kui palju meis saladusi sees on ja me mõtleme ka sellele, et kui midagi minuga võiks juhtuda, kuidas mina siis käituksin. Kas mina tõusen püsti või jään nurka. See saade on meist kõigist," arvas Saar.

Saate toimetaja Iiris Saluri tõdes, et meie keskel on paljud vähenenud töövõimega inimesed, aga paljud häbenevad oma puuet ja ei taha sellest rääkida. "Leida üles need, kellel on oma lugu, mis võiks inspireerida teisi, see ei olegi nii lihtne," rääkis Saluri ja lisas, et suurepärast tööd teeb Margus Saar, kes suudab inimesi avada. "Need on sellised vestlused inimestega, kus me kompame ka piire, sest paljud vastused öeldakse välja esimest korda. Ma olen neile tänulik," tõdes Saar ise.

Saluri sõnul on tähtis, et inimesed julgeksid avalikult rääkida, kuidas nendesse suhtuda, et ühiskonda paremini sisse sulanduda. "Neid saateid ette valmistades ja nende inimestega rääkides olen ma aru saanud, et kõige olulisem on ausus. See tähendab, et inimene, kellel on mingi terviseprobleem, et ta julgeks sellest rääkida," rõhutas Saluri ning lisas, et seejuures on oluline teisi enda kõrval nägema ja mõistma.

"Meie kui tegijate eesmärk või minu eesmärk on suurendada mõistmist inimestesse, kes ei ole sajaprotsendiliselt valmis täna tööturul kaasa lööma. Nende võimalus tööl olla, tööd teha, sõltub suuresti meist, kes me oleme täiesti terved," arvas Saluri.

Uue hooaja avasaade keskendub 20-aastase Downi sündroomiga Johanni püüdlustele. Sarja toimetajad on Christel Karits ja Iiris Saluri, režissöörid Eva Katariina Taimre ja Keiti Väliste, produtsent Aarne Kraam.

"Iseolemise" teine hooaeg on ETV eetris alates 16. oktoobrist esmaspäeviti kell 20.30. Kordust saab näha kolmapäeva pärastlõunal ning pühapäeva pärastlõunal. Saadet rahastatakse Euroopa sotsiaalfondi vahenditest.