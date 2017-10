Ivo Linna: minu elus ei ole olnud suuri seiklusi

Ivo Linna Eesti Laulu lugu "Suur loterii" sai kevadel nii edukaks, et nüüd ilmus ka samanimeline album ja raamat ning 26. oktoobril algab selle nimega tuur. Iff rääkis "Hommikus Anuga" raamatust ja sellest, kus ta oma elu ja muusikaga praegu on.

"Sellest raamatust ei leia minu eraelu saladusi ega karjääri kajastusi," hoiatas Ivo Linna. "Tee on olnud pikk ja ma olen olnud niikuinii silme all. Ma ei ole elanud ka nii põnevat elu kui mõni mägironija või maadeavastaja. Minu elus ei ole olnud suuri seiklusi. Need on olnud tuhandekordselt laval, kus on olnud ka nalju ja kukkumisi ja läbikukkumisi."

Raamatus on meenutusi, fotosid ja muhedat juttu. Palju tähelepanu on soolokarjääri kõrval saanud muidugi bänd ehk klubi, nagu Iff seda ise nimetab, Rock Hotel.

Koos juba samuti vanade, kuigi palju nooremate sõpradega, ansambliga Supernoova tehtud plaadi salvestamise eel oli Ivo Linnal üks tingimus: kõik uued lood.

