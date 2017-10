Wend: teenin riiki kulbiga

Kooride suurkonkurss "Let The Peoples Sing" kulmineerub pühapäeval Helsingis ja finaalis võistleb kaks koori Eestist. Koostöös Soome Yleisradioga vahendab Klassikaraadio kuulajatele otseülekande ja ERRi kultuuriportaal jagab kohapealt videopilti kell 20.

Sellises särtsakas meeleolus tuleb ka saade. Praegu on Wend aga hoopis Kaitseliidus õppustel, kus osaleb välikokana ja kust sai linnaloa, et saatest "Hommik Anuga" läbi astuda.

"See, mu kallid sõbrad, on soolikas," ütleb Wend ehk Priit Kuusk oma uue saate "Wend Weis" klipis lastekarjale. "Me teeme vorsti." Mille peale lapsed hüüavad vastu: "Rõve!"

