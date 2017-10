ERR.ee video: Menu käis "Pangas"

"Sellel on põhjus, miks me täna nii erakordselt head välja näeme," ütles Kerttu Kaldoja. "Ja asi ei ole selles, et mood oleks vahepeal muutunud või 1990ndad järsu hüppe tänapäeva teinud, vaid tegelikult me oleme hoopis uue teleseriaali "Pank" võtetel."

"Ma ei ole siiani veel end peeglist näinud, nii et ütle, Kerttu, sina, kuidas ma välja näen," küsis Rutt Ernits.

"Tegelikult Rutt teab, et ma naersin pisarateni," vastas Kaldoja.

Seriaal "Pank" asetab fookusse ühe riigi, kahe panga ja terve rea inimeste võidud ning kaotused. Kümne tunni jooksul rullub vaatajate ees lahti draama 1990ndate Eestist: spetsiifilisest ajajärgust, mis jättis kõigisse jälje − kellesse haava, kellesse jumaliku käepuute.

Sarja režissöörid on Jan Erik Nõgisto, Rainer Sarnet, Juhan Ulfsak ja Marianne Kõrver. Sarja peaosatäitjad on Sergo Vares, Evelin Võigemast, Priit Võigemast ja Gert Raudsep, lisaks neile on läbivates rollides Andres Dvinjaninov, Markus Luik, Tambet Tuisk, Erki Laur, Hendrik Toompere jr, Reimo Sagor, Liis Lindmaa, Tiina Tauraite, Tanel Ingi, Inga Salurand, Mirtel Pohla, Kristo Viiding, Taavi Eelmaa, Margus Prangel, Volli Käro, Enn Lillemets, Mari Abel, Terje Pennie ja paljud teised. Seriaali operaatorid on Meelis Veeremets ning Ants Martin Vahur, kunstnik Kairi Mändla, stsenaristid Eero Epner ja Tarmo Jüristo, tegevprodutsent Kaspar Kaljas, produtsent Paul Aguraiuja.

Seriaal jõuab eetrisse 2018. aasta septembris ERRis. Sari valmib Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks.