TarSlämm tõmbab end käima

Noortebänd 2016 võidubändi The Notes liige Markus Bachmann tõmbas jalga tantsukingad ning valmistub Vahtra Tantsud Tähtedega võistluseks. Raplamaal toimuv populaarne üritus kasvas välja väikesest algatusest ning on kujunenud ülimenukaks tantsupeoks.

TarSlämmi hooaja avalöök antakse19. oktoobril kell 19 Tartus Vildes ja Vines (Vallikraavi 4). TarSlämm on luuleprõmmu ehk poetry slam’i õhtute sari, kus kolme minuti jooksul kannavad esinejad ette originaalloomingut, mida publikul ja žüriil on võimalik kohapeal punkte andes tunnustada.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel