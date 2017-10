Olavi Pihlamägi: olin esimene Eesti ajakirjanik, kes intervjueeris Sofia Rotarut

"Pean tagasihoidlikult tunnistama, et mina olin esimene Eesti ajakirjanik, kes Sofia Rotarut intervjueeris ja toimus see 1970ndatel Ukrainas Ivano-Frankovski linnas, kus Sofia esines koos oma saatebändiga Tšervona Ruta," rääkis Pihlamägi.

"Olin nii ansamblist kui selle solistist püsti vaimustuses ja kui kontsert lõppes, ründasin jõuga lava taha, et Sofia Rotaruga rääkida," meenutas Pihlamägi. "Sealt sai me tutvus alguse ja mul on hea meel, et kui oleme hiljem kohtunud, siis ütleb ta alati: tere, minu esimene Eesti tuttav."

Vaadake lõiku Sofia Rotarust juuresolevast videost või "Prillitoosi" saatest, mis on eetris 15. oktoobri hommikul.