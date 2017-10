Metsamees Indrek Vainu: mootorsaag teeb häält ja võtab bensiini

Kooride suurkonkurss "Let The Peoples Sing" kulmineerub pühapäeval Helsingis ja finaalis võistleb kaks koori Eestist. Koostöös Soome Yleisradioga vahendab Klassikaraadio kuulajatele otseülekande ja ERRi kultuuriportaal jagab kohapealt videopilti kell 20.

Noortebänd 2016 võidubändi The Notes liige Markus Bachmann tõmbas jalga tantsukingad ning valmistub Vahtra Tantsud Tähtedega võistluseks. Raplamaal toimuv populaarne üritus kasvas välja väikesest algatusest ning on kujunenud ülimenukaks tantsupeoks.

"Tihti inimesed arvavad, et elu peab lihtne olema," märkis uusasunik. "Ei pea lihtne olema. Mitte et see kirvega puude maha võtmine nüüd hirmus raskete ülesannete kilda kuuluks."

"See juhtus juhuslikult," rääkis Indrek. "Käisin sõbra sünnipäeval, sõitsime kanuuga, pool tundi olime sõitnud, kui tekkis mõte, et siia peaks maakodu ehitama ja metsa hankima."

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel