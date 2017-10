Noortebändi võitja paneb end proovile populaarsel tantsuvõistlusel

Noortebänd 2016 võidubändi The Notes liige Markus Bachmann tõmbas jalga tantsukingad ning valmistub Vahtra Tantsud Tähtedega võistluseks. Raplamaal toimuv populaarne üritus kasvas välja väikesest algatusest ning on kujunenud ülimenukaks tantsupeoks.

Vahtra Tantsud Tähtedega on võistlus, kus tantsupõrandale astuvad paarid, mille üks liige on vaimupuudega. Markus Bachmanni kaaslaseks sai juhuse tahtel rumbakuninganna Ele. "Ele on väga rõõmsameelne inimene, ta on väga lustakas ja väga töökas ka. Ta ei väsi ära ja on nõus kõike kaasa tegema. Tema on õpetanud nägema elu rõõmsama pilguga," rääkis noormees ETV saates "Ringvaade".

Ele on tantsinud kümme aastat ja võitnud selle aja jooksul mitmeid tiitleid. Ele ema Eha tunneb, et Markus sobib hästi tütre treeneriks. "Müts maha ta ees. Ma olen väga heas mõttes väga üllatunud," kiitis naine noormeest.

Aktiivselt muusikaga tegelev Markus tõdes, et iga inimene peaks midagi ühiskonnale tagasi andma. "Minul on soov anda midagi tagasi. Üldse olen selline inimene, kes tahaks teha head ja tagasi anda," põhjendas ta oma otsust tantsuvõistlusel osaleda.

Raplamaa "Tantsud tähtedega" toimub 27. oktoobril ja finaal 3. novembril Rapla kultuurikeskuses.