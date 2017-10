Maiken Schmidt filmist "Keti lõpp": burgerit ma endiselt väga ei söö

Schmidt avaldas ETV saates "Ringvaade", et võtteperioodil nägi teda tõesti rohkem burgerirestoranides, kus ta müüjaid vaatles. Burgerit ei õppinu näitlejanna aga ka pärast filmi hindama.

Filmi jooksul minnakse resoranist välja vaid paaril korral. "Me filmisime seda kõige pimedamal ajal üldde Eestis, valget aega oli neli tundi. 13 päevaga filmisime ära selle," meenutas režissöör Priit Pääsuke.

Mees selgitas, et filmi idee seisneb inimese sisemaailma konfliktides. "Inimesed elavad siin sotsiaalses süsteemis ja neil on mingi roll täita, aga enda mina kipub ära kaduma, on sisemaailma konfliktis, sellest see film räägib," kirjeldas režissöör.

Film sai alguse Paavo Piigi näitemängust linnateatris. Piik meenutas, et kirjutas näidendi kuus aastat tagasi ning mõistis teksti üle lugedes, et materjal on tihe, kuid filmi jaoks oli seda siiski väljakutse ümber kirjutada. "Mina olen ikkagi teatri taustaga, minu jaoks on filmi stsenaariumi kirjutamine tohutult keeruline," meenutas Piik.

Filmi produtsent Marianne Ostrat nägi "Keti lõpus" tänapäevast materjali. "Tegemist on ülitugeva, üdini kaasaegse eheda Eesti materjaliga," selgitas ta, miks ta projektis hea meelega kaasa lööb.

Maiken Schmidt tõdes, et tema haaras võimalusest kinni juba seetõttu, et filmi peaosas ei saa näitlejad tihti särada. "Juba praktika mõttes oli minu jaoks väga oluline võtta see töö vastu," põhjendas näitleja.

Filmi kõrvalosades astuvad üles Evelin Võigemast, Ott Aardam, Ester Kuntu, Tiit Lilleorg, Ilja Nartov, Piret Krumm, Katariina Tamm, Henrik Kalmet, Priit Pius, Mattias Naan jpt.

"Keti lõpu" maailma esilinastus toimus 52. Karlovy Vary filmifestivali "East of the West" võistlusprogrammis 5. juulil. Eestis on film kinodes järgmisest nädalast.