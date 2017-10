"Maahommik" pakub lahenduse šaakalirünnakute vastu

Veel mõned aastad tagasi Eestimaal haruldane šaakal on sel sügisel lambakarjades palju pahandust teinud. Kuna riik šaakalirünnakuid ei kompenseeri, kaaluvad suurt kahju saanud talunikud juba lambapidamisest loobumist.

Šaakal. Autor: Wikipedia.org

Üks võimalus võõrliigi karjast eemal hoidmiseks on töötavad karjakaitsekoerad. "Maahommik" külastab sel laupäeval Lahemaal asuvat Sae talu, kus lambaid kaitsevad neli Maremma-Abruzzi tõugu karjakaitsekoera.

Talu perenaise Imbi Jäetma sõnul on koerad väga efektiivsed. "Kui on aed ja kui on koer, siis on loomaründe tõenäosus üle kümne korra väiksem," ütles ta.

