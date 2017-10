Lõõtsavägilased puhusid elu sisse 1926. aasta loole

Kooride suurkonkurss "Let The Peoples Sing" kulmineerub pühapäeval Helsingis ja finaalis võistleb kaks koori Eestist. Koostöös Soome Yleisradioga vahendab Klassikaraadio kuulajatele otseülekande ja ERRi kultuuriportaal jagab kohapealt videopilti.

Mis kasu om nüüd kennigi tost saanu, et nuu om rahva vastakuti aanu? Et üits om sots ja tõine enamlane ja kolmas - kuri tiid, mis nimeline!

"Kellele Ma Ääle Annass?" on valminud August Kitzbergi (1855-1927) 1926. aastal kirjutatud sõnade järgi, sama ajastu viisi kokkupanemisel valmis Lõõtsavägilaste poolt laul. "Laul on täiesti aegumatu sisuga ka tänapäeval," kommenteeris bändi juhendaja Margus Põldsepp.

