ETV uus ekraanigraafika võitis Eesti disainiauhinna

"ETV vaatajad on graafika hästi vastu võtnud ja meil on hea meel, et töö sai kõrge tunnustustuse professionaalide ringis. Pole kahtlust, et ka rahvusvaheliselt on ETV ekraanigraafika ja tegelikult laiemalt Eesti disainerite looming väga konkurentsivõimeline," ütles ETV pearežissöör René Vilbre.

"Kuna olime loonud ka eelmise, seitse aastat eetris olnud graafika, siis oli tegemist keerulise ülesandega - kuidas teha uus ja parem, ehmatamata televaatajaid, ja samal ajal selline lahendus, mis püsiks värskena järgmised viis aastat. Usun, et saime sellega hästi hakkama. Suur tänu ETV-le usalduse eest," ütleb disainiagentuuri AKU projektijuht/disainer Kaarel Kala.

Töö esitas konkursile graafika autor, disainiagentuur AKU. Graafika valmis koostöös animatsioonistuudioga TOLM, muusika autor on Robert Nikojalev.

ADC*E Eesti konkursi eesmärk on valida välja Eesti disainivaldkonna parimad tööd, mis on võimelised konkureerima ADC*Europe konkursil.