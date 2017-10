Bandemoonium rõõmustas fänne uue singliga: tegutseme edasi võimaluse piirides

Bändiliige Uku Vahur rääkis, et lugu on sahtlis oma aega oodanud juba mõnda aega ja sai alguse tinistamisest kitarriga. "Kuni lõpuks ma tegin sellest bändi jaoks terve loo. See on puhtalt minu looming, arranžeerida aitasid juhendajad," rääkis Vahut "Patu" sünnilugu "Vikerhommikus":

Bändi solist Inge Maiberg kinnitas, et ülejäänud bändiliikmetele laul meeldis ja vastuväiteid ei olnud. Nüüdseks on "Pattu" esitatud kontserditel juba kolmel korral. "Meil üks kontsert toimus Riias, mis oli Bandemooniumi esimene väliskontsert. Üks toimus Tallinn Music Weekil, mai lõpus oli veel üks kontsert," meenutas Inge.

"Kui saade läbi sai, tulidki inimesed ja tahtsid teada, kas me edasi tegutseme. Me tegutseme edasi oma võimaluse piirides."

Kuigi pärast "Punk teraapia" lõppu pole Bandemooniumist palju kuulda olnud, kinnitasid bändiliikmed, et proove tehakse iganädalaselt. Mitmed fännid on muusikutele tänaval juurde astunud, et Bandemooniumi kohta küsida. "Kui saade läbi sai, siis tulidki inimesed ja tahtsid teada, kas me edasi tegutseme, kas me veel bänditegevust teeme. Me tegutseme edasi oma võimaluse piirides," rääkis Uku Vahur.

Saateperioodi meenutavad bändiliikmed aga hea sõnaga. "Aus vastus on see, et oli hästi värviküllane ja emotsiooniderohke aeg, kus hästi palju tegevusi toimus. Mõnede jaoks isegi elu jooksul hästi palju tegevusi, millega ta ei olnud varem kokku puutunud," meenutas Vahur "Punk teraapiat".

Bandemooniumi versioon Metsatöllu loost "Hundi loomine":

Kõige erilisem oli bändi alguse juures Vahuri sõnul just prooviperiood, kui lugu esmakordselt harjutati ja siis linti saadi. "See oli väga tore, mõnedel olid emotsionaalsed hetked ja mõnedel väga toredad hetked," lisas Inge Maiberg.

Vahur meenutas, et iseenda teleekraanilt nägemine on hoopis teistsugune kogemus ning Inge rõhutas, et püüdis saatest hoolimata ikka iseendaks jääda.

Vahuri jaoks oli suurim üllatus tema enda hääl, mis telerist hoopis teistsugusena kõlas. "Kui ma lõpuks olin seda saadet näinud ja ennast kõrvalt kuulnud, siis ma hakkan ennast ka elu jooksul hoopis teisiti kuulma," tõdes Vahur.

Pärast tihedat saateperioodi jätkus noorte elu aga vanaviisi. Inge naudib ujumist ja käib koolis, Uku töötab aga keraamiku abina. "Põhiliselt ma püüan oma tööga hakkama saada, et oleks olemas, millest elada. Praegu ma olen keraamiku abiline. Minust on varasemalt eeldatud, et minust saab keraamik. Kui keegi pakuks mulle teistugust tööd, siis ma võtaksin parema meelega selle töö vastu. Minu isiksusele saviga töötamine ei sobi," tõdes Uku, viidates, et talle meeldib hoopis joonistamine.

Bandemoonium teeb aga jätkuvalt muusikat, loodab peagi avaldada veel ühe singli ja muusikavideo. Uus laul "Patt" vallutab juba praegu raadioeetreid.