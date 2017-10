Galerii: Tallinn Fashion Weeki teine moepäev tutvustas särtsakaid naisi

Kolmeteistkümnes Tallinn Fashion Week on täies hoos ning tõi teisel moepäeval publiku ette rõivabrändide Sirimiri, Mammu Couture, Iris Janvier ja Tallinn Dolls by Karolin Kuusik uued kollektsioonid.

Sügisene Tallinn Fashion Week toimub sel aastal 11.-14. oktoobrini Vaba Laval ning tõi teisel moepäeval lavale särtsakad naismoekunstnikud. Oma uusi kollektsioone esitlesid skandinaavialik Sirimiri, särav Mammu Couture, jõuline Iris Janvier ning lustakas Tallinn Dolls by Karolin Kuusik.



Esimesena astus lavale Sirimiri, kes esitles moepublikule põhjamaiselt minimalistlikku, kuid magusatesse pastelltoonidesse kastetud ja lõbusate illustratsioonidega kaetud kollektsiooni. Brändi värskesse loomingusse kuuluvad mahulised mantlid, põnevad tikandid ja mängulised mustrid, samuti ka lendlevad plisseerid ning üllatavad kudumid. Sirimiri uus kollektsioon on saanud mõjutusi ka ilukirjandusest ning nii võib tähelepanelik moesilm leida rõivastelt teosed "Väike Prints" ja "Arbuusisuhkur".



Sirimirile järgnes Mammu Couture, kes kostitas publikut magusa kleidiassortiiga. Brändi uut kollektsiooni saadavad pärltikandid, lilled, pits, samet, suled ja tüll, samuti ka kohevad seelikud, taljesse töödeldud kleidid ning klassikalised naiselikud siluetid. Moenädalal esitlusele tulnud kollektsioon koosneb peaasjalikult ainueksemplaridest ning sisaldab nii lühikesi kui ka maani kleite.



Kolmandaks etenduseks sättis end lavale Iris Janvier, kes pakkus moesõpradele unisex-temaatikast inspireeritud moevaatemängu. Esitlusele tuli brändi värskeim looming, mis põimib nii klassikalised siluetid kui ka põnevad vormid ning sisaldab Janvierile omaselt silmapaistvaid printe, ootamatuid kangalahendusi ja killukest pidulikkust. Kollektsiooni tuumaks on villased mantlid ja kudumid, läikivad žakaar- ja litterkangad ning ülesuuruses pusad ja meeste ülikonnast inspireeritud jakid.



Teist moepäeva jäi lõpetama Tallinn Dolls by Karolin Kuusik, kes tõi lavale põnevad naiskarakterid ning võimsa litrisära. Brändi värskeimat kollektsiooni esitlesid mitmed tuntud naised, kes tõid publiku ette pidulikud rüüžid, raskepärase glamuuri, lummava sameti, peened drapeeringud ja sillerdavad litterkangad.